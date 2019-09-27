Правительство сохраняет надежды на запуск новой программы с МВФ

Новости Украины:Распространенное по итогам миссии заявление Фонда было ожидаемым.

Украинское правительство сохраняет ожидания об утверждении новой программы с Международным валютным фондом до конца года.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, утвердительно ответив на вопрос, сохранятся ли вероятность получения новой программы с МВФ до конца года.

По его словам, распространенное по итогам миссии заявление МВФ было ожидаемым, поскольку подписание соглашения на уровне персонала сразу по итогам миссии было маловероятным.

"Работа идет. На техническом уровне консультации продолжаются, - отметил Николайчук.

Также он сообщил, что в ближайшие недели МВФ ожидает от Украины проект госбюджета на следующий год, построенный на обновленных прогнозах.

Напомним, миссия Международного валютного фонда приступила к обсуждению нового трехлетнего соглашения о расширенном финансировании (EFF) для Украины и по итогам двухнедельной работы в Киеве сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.

Согласно ему миссия провела продуктивные дискуссии о политике для новой программы особенно о фискальной и денежной кредитной политике, а также о ключевых шагах реформ. "Он также подчеркнул важность независимости Национального банка и обеспечение финансовой стабильности а и также необходимости приложить все усилия чтобы минимизировать фискальные издержки связанные с докапитализацией банков."- подчеркнул глава миссии.