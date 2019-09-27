Скачать
Пятница, 27.09.2019
В Украине выросла реальная зарплата: в каких регионах получают больше
В Украине выросла реальная зарплата: в каких регионах получают больше
"Не гарантирует безопасности": Кучма не подпишет "формулу Штайнмайера"
"Не гарантирует безопасности": Кучма не подпишет "формулу Штайнмайера"
КОНМЕБОЛ пересмотрел дисквалификацию Месси в сборной
КОНМЕБОЛ пересмотрел дисквалификацию Месси в сборной
Воздвижение Креста Господня 2019: заговоры и обряды
Воздвижение Креста Господня 2019: заговоры и обряды

СМИ: Богдан и Коломойский, могут быть, причастны к отставке Данилюка

СМИ: Богдан и Коломойский, могут быть, причастны к отставке Данилюка
17:12 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:По некоторой информации причиной увольнения Данилюка может быть давление со стороны Офиса Президента.

Секретарь РНБО принял решение покинуть свой пост из-за Коломойского и Богдана. СМИ сообщают, ссылаясь на свои источники, что глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан, давил на Данилюка когда тот принимал те или иные решения. 

Второй причиной по которой Данилюк ушел, может быть Игорь Коломойского. Коломойский якобы старается увеличить свое влияние на украинскую политику, а также хочет получить компенсацию за национализацию "ПриватБанка". 

Как сообщалось ранее, Александр Данилюк написал заявление о своем уходе с поста секретаря СНБО. В Офисе Президента сообщили, что Владимир Зеленский не рассматривал данное заявлении так как он, сейчас находится в США. Свое решение он примет по возвращению с Нью-Йорка.

В СНБО опровергли заявления СМИ о введении санкций против двух украинских телеканалов

Как сообщалось ранее, хозяйственный суд Киева 24 сентября планирует начать рассмотрение по сути иска экс-акционеров ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отставка, СНБО, Александр Данилюк, Игорь Коломойский, Андрей Богдан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воздвижение Креста Господня 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Синоптическое утешение: прогноз погоды на Воздвижение Господня
03 Поздравления с Воздвижением Креста Господнего на украинском языке
04 Воздвижение Креста Господня 2019: молитва, которую обязательно нужно прочесть
05 Ким Кардашян в 18 лет: знаменитость показала свое юношеское фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Данилюк уходит в отставку: первые подробности
Данилюк уходит в отставку: первые подробности
Курс валют 27 сентября: все валюты растут, евро - наоборот
Курс валют 27 сентября: все валюты растут, евро - наоборот
Украинцам обещают 100% админуслуг онлайн за 5 лет
Украинцам обещают 100% админуслуг онлайн за 5 лет
&quot;О, Бубба!&quot;: герцоги Сассекские рассекретили домашнее прозвище принца Арчи (Фото)
"О, Бубба!": герцоги Сассекские рассекретили домашнее прозвище принца Арчи (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь