СМИ: Богдан и Коломойский, могут быть, причастны к отставке Данилюка

Новости Украины:По некоторой информации причиной увольнения Данилюка может быть давление со стороны Офиса Президента.

Секретарь РНБО принял решение покинуть свой пост из-за Коломойского и Богдана. СМИ сообщают, ссылаясь на свои источники, что глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан, давил на Данилюка когда тот принимал те или иные решения.

Второй причиной по которой Данилюк ушел, может быть Игорь Коломойского. Коломойский якобы старается увеличить свое влияние на украинскую политику, а также хочет получить компенсацию за национализацию "ПриватБанка".

Как сообщалось ранее, Александр Данилюк написал заявление о своем уходе с поста секретаря СНБО. В Офисе Президента сообщили, что Владимир Зеленский не рассматривал данное заявлении так как он, сейчас находится в США. Свое решение он примет по возвращению с Нью-Йорка.

Как сообщалось ранее, хозяйственный суд Киева 24 сентября планирует начать рассмотрение по сути иска экс-акционеров ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами.