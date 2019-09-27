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Украинские нардепы посетили Вашингтон с рабочим визитом

Украинские нардепы посетили Вашингтон с рабочим визитом
23:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Народные депутаты приехали в Вашингтон по приглашению Атлантического совета США.

Делегация Верховной Рады в составе народных депутатов, членов Комитета по вопросам антикоррупционной политики по приглашению Атлантического совета США осуществила рабочий визит в Вашингтон, сообщается в микроблоге украинского парламента в соцсети Twitter в пятницу.

Напоминаем, 26 сентября, Президент Украины во время рабочего визита в Нью-Йорк для участия в осенней сессии Генассамблеи ООН встретился с представителями еврейских организацией, заверив тех, что раскрутка темы антисемитизма в Украине является провокацией.

31 августа, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу с двухдневным визитом.

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Верховная Рада, США, Вашингтон, Рада.
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