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Кличко подал иск в суд на Гончарука и Богдана

Кличко подал иск в суд на Гончарука и Богдана
15:52 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твитер

Новости Украины:Виталий Кличко подал в суд на премьер-министра Украины Алексея Гончарука, а также на Андрея Богдана из-за решения уволить его с поста мера Киева.

Городской глава Киева Виталий Кличко подал в суд на Кабинет министров, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об увольнении его с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на материалы Окружного административного суда Киева

В одном из исков Кличко просит признать противоправным представления правительства к президенту об увольнении и требует отменить соответствующее предложение Кабмина.

"Полномочия Кличко Виталия Владимировича как Киевского городского главы составляют 5 лет и завершаются не ранее, чем 16 ноября 2020 года.

Учитывая приведенные выше положения о том, что ни одно лицо, кроме Киевского городского главы, не может быть назначено главой Киевской городской государственной администрации, полномочия Кличко Виталия Владимировича как законно назначенного главы КГГА также не могут быть прекращены раньше 16 ноября 2020 года".

Второй иск Кличко подал против руководителя Офиса президента Андрея Богдана, в котором заявил, что тот превысил свои полномочия, когда подал в Кабмин письмо, ставшее основанием для рассмотрения правительством представления на увольнение с должности главы КГГА.

Кличко подчеркнул, что такие вопросы – исключительные полномочия президента и правительства.

Мэр считает обращение Богдана к Кабмину о внесении президенту представления об увольнении Кличко с должности главы КГГА противоправным превышением полномочий с нарушением Конституции Украины и положения "Об Офисе президента Украины".

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"Положением №436/2019 четко определены полномочия руководителя Офиса президента Украины, среди которых отсутствуют полномочия по инициированию вопроса об увольнении глав государственных администраций, поскольку такие полномочия дискреционны и относятся исключительно к полномочиям президента и Кабинета министров".

Адвокат Алексей Шевчук, представляющий интересы Виталия Кличко: "Своими действиями Андрей Богдан, скорее всего, совершил уголовное преступление, когда, превысив свои полномочия, предусмотренные действующим законодательством, обратился к Кабмину. Кабмин принял участие в этом правонарушении и, скорее всего, они попытаются втянуть президента.

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Это может привести к незаконным действиям президента в том числе, поскольку президент говорил, что он сам готов уйти в отставку, если он на один шаг нарушит украинское законодательство.

Для того, чтобы предотвратить ситуацию, мы и обратились с соответствующими исками. И будем дальше разбираться. Если увидим достаточно оснований для обращения в правоохранительные органы, в ближайшее время будут подготовлены соответствующие заявления".

В Кабинете министров и Офисе президента пока не отреагировали на иски Кличко.

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Виталий Кличко, Суд, Кабмин, КГГА, Мэр Киева, Алексей Гончарук, Андрей Богдан.
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