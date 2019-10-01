Зеленский и Лукашенко откроют форум в октябре

Новости Украины:Владимир Зеленский и Алесандр Лукашенко встретятся на II Форуме регионов Украины и Беларуси в октябре.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Беларуси Александр Лукашенко примут участие в работе II Форума регионов Украины и Беларуси, который должен будет произойти 4 октября в Житомире.

В июле стало известно, что Лукашенко согласился на приглашение президента Украины участвовать в этом мероприятии.

I Форум регионов Украины и Беларуси состоялся в конце октября 2018, в нем приняли участие Лукашенко и экс- президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского прибыл известный голливудский киноактер и режиссер Том Круз.