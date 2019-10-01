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Суд отказался брать под стражу Вилкула

Суд отказался брать под стражу Вилкула
12:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Украины:Днепровский суд отказал в ходатайстве прокуроров взять под стражу экс депутата Александра Вилкула.

Днепровский апелляционный суд отказал прокуратуре в удовлетворении соответствующего ходатайства об изменении меры пресечения для экснардепа Александра Вилкула со взятия на поруки на взятие под стражу.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского апелляционного суда.

"Меру пресечения для экснардепа Александра Вилкула оставили без изменения", - отметили в пресс-службе.

Известно также, что прокуроры требовали взять экснардепа под стражу и назначить залог не менее чем 17 миллионов гривень, что якобы приравнивается к сумме причиненных его действиями убытков. Адвокат Вилкула заявил, что апелляционная жалоба безосновательна, и что в данном случае не должна применяться никакая мера пресечения.

Сегодня же в соседней зале Днепровского апелляционного суда прокуроры также требуют пересмотреть меру пресечения эксколеге Вилкула в партии Оппозиционный блок Дмитрию Колесникову. Его также требуют поместить в СИЗО.

17 сентября Октябрьский райсуд Днипра отдал Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова на поруки на время досудебного расследования.

16 октября 2018 года Верховная Рада VIII созыва не поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности со сопредседателя фракции партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и не дала разрешения на привлечение его к уголовной ответственности. Также ВР не поддержала представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности народного депутата фракции “Оппозиционный блок” Дмитрия Колесникова.

Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко назвал это “днем позора ВР”.

Прокуратура настаивает на аресте Вилкула и Колесникова

8 октября 2018 года Комитет ВР VIII созыва по вопросам регламента признал законным представление Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Вилкула, которого подозревают в земельных махинациях. Следствие собрало доказательства, что Вилкул способствовал противоправной передаче в аренду ПАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат" земельных участков, которые были коллективной собственностью колхоза. Следствие считает, что вследствие злоупотребления служебным положением народный депутат Вилкул нанес ущерб госбюджету Украины на 15 млн грн.

Также регламентный комитет признал законным представление ГПУ на Колесникова. По данным следствия, Колесников, находясь на посту главы Агентства госимущества, в 2014 году подписал документы, согласно которым были отчуждены два цеха Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности им. Я.Ю. Осады. В результате это госпредприятие потеряло возможность производить ракеты "Смерч", "Ураган" и "Град".

Сообщено о подозрении и начато розыск Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова 5 сентября.

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Все по теме:

Юрий Луценко, ВР, Суд, Днепр, СИЗО, Генпрокуратура, Александр Вилкул, Дмитрий Колесников, ОПЗЖ.
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