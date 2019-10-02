Украина утвердила "формулу Штайнмайера" ради проведения Нормандского формата

Новости Украины:Богдан Яременко также рассказал, что еще будет обсуждаться на встрече в Нормандском формате.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, общаясь с журналистами в стенах ВР подчеркнул, что РФ выдвинула требование относительно встречи в Нормандском формате. Так по словам Яременко, Украина должна утвердить "формулу Штайнмайера".

Яременко сообщил, что президент ведет переговоры для до того, что бы встреча в Нормандском формате состоялась как можно быстрее. Также Богдан Яременко сообщил, что на встрече между представителями Украины, Германии, Франции и России будут обсуждаться вопросы не только выборов на Донбассе, а также и вопросы касательно безопасности.

"Президент ведет переговоры, он пытается приблизить саммит в "нормандском формате".

Как сообщалось ранее, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона ответила на письмо Мартина Сайдика, представителя ОБСЕ, касательно одобрения "формулы Штайнмайера".

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера", - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.