Возглавит ли Макарова НБУ: неожиданный ответ

Новости Украины:Оксана Маркарова возразила, что может возглавить Нацбанк.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова возразила, что может возглавить Национальный банк Украины.

Об этом она заявила в интервью Радио Свобода.

"Это абсолютная ложь. Я даже не знаю, откуда такие глупости берутся", - сказала Маркарова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Оксана Маркарова может возглавить НБУ после принятия государственного бюджета на 2020 год.

Маркарова работает министром финансов с июня 2018 года. В августе 2019 года Маркарова осталась в должности после начала работы правительства премьера Алексея Гончарука.