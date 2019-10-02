Возглавит ли Макарова НБУ: неожиданный ответ

Министр финансов Украины Оксана Маркарова возразила, что может возглавить Национальный банк Украины.
Об этом она заявила в интервью Радио Свобода.
"Это абсолютная ложь. Я даже не знаю, откуда такие глупости берутся", - сказала Маркарова.
Ранее в СМИ появилась информация, что Оксана Маркарова может возглавить НБУ после принятия государственного бюджета на 2020 год.
Маркарова работает министром финансов с июня 2018 года. В августе 2019 года Маркарова осталась в должности после начала работы правительства премьера Алексея Гончарука.