Скачать
Четверг, 03.10.2019
В Совете Европы обеспокоены проектом судебной реформы в Украине
В Совете Европы обеспокоены проектом судебной реформы в Украине
Дубилет обещает снизить коррупцию на таможне всего за 1 гривну
Дубилет обещает снизить коррупцию на таможне всего за 1 гривну
Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Лучший в мире босс: почему Кейт Миддлтон лучше справляется с прислугой, чем Меган Маркл
Лучший в мире босс: почему Кейт Миддлтон лучше справляется с прислугой, чем Меган Маркл

СМИ: Волкер встречался с сотрудником компании, где работал сын Байдена

СМИ: Волкер встречался с сотрудником компании, где работал сын Байдена
12:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Курт Волкер встретился с советником руководства Burismа Вадимом Пожарским на конференции в сентябре 2018 года.

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине, ушедший в отставку на прошлой неделе, Курт Волкер встречался в 2018 году с чиновниками украинской компании Burismа, где работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантер, сообщает Associated Press.

По данным агентства, Волкер встретился с советником руководства Burismа Вадимом Пожарским на конференции в сентябре 2018 года, организованной Атлантическим советом. Фотография Волкера и Пожарского позже появилась на сайте компании.

Неизвестно, обсуждали ли они сына Джо Байдена, который ранее служил в совете директоров Burisma.

Джулиани встретился с Манафортом: что ищет адвокат Трампа

Между тем, агентство отмечает, что встреча происходила в то время, когда адвокат президента США Дональда Трампа - Руди Джулиани уговаривал украинское руководство начать расследование в отношении Байдена.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Трамп объяснил, почему приостанавливал предоставление Украине финансовой помощи

Ранее в Палате представителей призвали пятерых сотрудников Госдепа дать показания в рамках расследования о контактах администрации президента США Дональда Трампа с Украиной.

В Конгресс для дачи пояснений вызвали спецпосланника США по Украине Курта Волкера, бывшего посла США на Украине Мэри Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, постпреда США при ЕС Гордона Сондлэнда и советника Госдепа Ульриха Брехбуля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Burisma, Курт Волкер, Вадим Пожарский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома
02 Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на завтра, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Кондратюк призвала расшифровать украинцам "формулу Штайнмайера"
05 "Формула Штайнмайера": Канадская диаспора обратилась к Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кто сменит Разумкова: в &quot;Слуге народа&quot; назвали &quot;наиболее вероятную&quot; кандидатуру
Кто сменит Разумкова: в "Слуге народа" назвали "наиболее вероятную" кандидатуру
&quot;Без борьбы победы не бывает&quot;: Кличко будет участвовать в выборах мэра Киева
Кличко будет участвовать в выборах мэра Киева
Заметно похолодает: прогноз погоды на 3-4 октября
Заметно похолодает: прогноз погоды на 3-4 октября
WYN WALLET 2.0: сверхтонкий кошелек из углеродного волокна за $22
WYN WALLET 2.0: сверхтонкий кошелек из углеродного волокна за $22
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь