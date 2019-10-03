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Выступление делегации РФ в ПАСЕ прошло под флагами Украины и Грузии

Выступление делегации РФ в ПАСЕ прошло под флагами Украины и Грузии
20:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Группа активистов в ПАСЕ выразила протест против возвращения российской делегации в сессионный зал.

В Парламентской ассамблее Совета Европы эмоционально выступили с протестом против присутствия российской делегации и обвинили организацию в отступлении от демократических ценностей.

Акция состоялась непосредственно в сессионном зале во время обсуждения вопроса нарушения прав человека и подавление мирных демонстраций в Москве, сообщает корреспондент в Страсбурге.

Как только начал выступать депутат Госдумы РФ Петр Толстой, активисты развернули украинский и грузинские флаги и выразили свое решительное несогласие с присутствием российской делегации в Ассамблее. Активисты подчеркнули, что Россия - это террористическое государство, и для ПАСЕ является стыдом решение о безусловном возвращении РФ. Участники акции также отметили, что в настоящее время Совет Европы, делегаты Парламентской ассамблеи, которые поддержали возвращение российской делегации, должны разделить ответственность за преступления и уничтожение демократии кремлевским режимом.

Охрана вывела участников акции из зала заседаний и здания Совета Европы. Вместе с тем никаких мер физического воздействия не применялось.

Как отметили активисты, это была мирная акция, но это не уменьшает их решимости к дальнейшей борьбе за права украинцев, крымских татар, всех, кто страдает от агрессивной политики Москвы.

"Сегодня для всех нас угрозой является Россия, террористическое государство. Сейчас мы находимся в особой организации, которая призвана защищать права человека. Этим летом было принято решение по возврату террористического государства России в Ассамблею. Это неприемлемо с ценностями и истоками, на основе которых существует эта организация", - заявил один из организаторов акции Рафаль Сужек.

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Он сообщил, что непосредственно в акции приняли участие украинцы, поляки, крымские татары, но координация ее организации проходила между активистами из многих других стран Европы.

Напомним, украинский кинорежиссер Олег Сенцов поддержал решение делегации бойкотировать ПАСЕ, однако выступил в Страсбурге с критикой Совета Европы.

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Украина, ПАСЕ, Совет Европы, Бойкот ПАСЕ.
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