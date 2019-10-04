СМИ выяснили причину отзыва из Украины экс-посла США Йованович

Новости Украины:Глава Белого дома Дональд Трамп отозвал экс-посла США в Украине после жалоб на нее своего адвоката Джулиани.

Президент США Дональд Трамп отозвал бывшего посла США в Украине Мэри Йованович на фоне жалоб этой весной его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена, сообщает Wall Street Journal.

Личный адвокат Трампа Джулиани сообщил изданию, что Йованович проявляла предвзятость по отношению к президенту США в частных беседах и препятствовала тому, чтобы заставить Украину провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера.

Кроме того, газета сообщает, что Джулиани передал госсекретарю США Майку Помпео девятистраничный документ, датированный 28 марта, содержавший график деловых встреч Байдена на Украине.

В документе также утверждалось, что Йованович "очень близка" к бывшему вице-президенту.

Отмечается, что хотя отъезд Йованович в мае из Украины Госдеп США преподнес как "запланированный", однако ее пребывание на посту посла было на три месяца короче обычного трехлетнего срока.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

В Конгресс для дачи пояснений вызвали представителя по Украине Курта Волкера, который, как стало известно СМИ в пятницу, подал в отставку, бывшего посла США в стране Мэри Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, постпреда США при ЕС Гордона Сондлэнда и советника Госдепа Ульриха Брехбуля.

В четверг Трамп прямо призвал Украину и Китай начать расследования в отношении деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его компаний.