Помощница Помпео с посещения Майдана начала визит в Украину

Помощница госсекретаря США Дениз Натали, которая представляет Бюро операций в отношении конфликтов и стабилизации, прибыла в Киев.

Об этом сообщило посольство США в Украине Тwitter.

"Глава Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали начала свой визит в Киев, посетив Майдан и почтив память Небесной Сотни, которая пожертвовала своей жизнью на поддержку евроатлантического пути Украины", - сообщает Посольство США.

(1/2) U.S. Embassy Kyiv is pleased to welcome @CSOAsstSec Assistant Secretary Denise Natali to Ukraine for discussions with Ukrainian and international partners on the Donbas conflict and on support for veterans. pic.twitter.com/YwtGzl9ulI

