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Помощница Помпео с посещения Майдана начала визит в Украину

Помощница Помпео с посещения Майдана начала визит в Украину
22:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:С непродолжительным визитом в Украину прибыла помощница Майка Помпео Дениз Натали.

Помощница госсекретаря США Дениз Натали, которая представляет Бюро операций в отношении конфликтов и стабилизации, прибыла в Киев.

Об этом сообщило посольство США в Украине Тwitter.

"Глава Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали начала свой визит в Киев, посетив Майдан и почтив память Небесной Сотни, которая пожертвовала своей жизнью на поддержку евроатлантического пути Украины", - сообщает Посольство США.

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Как сообщалось, помощница госсекретаря США Дениз Натали, которая представляет Бюро операций в отношении конфликтов и стабилизации, посетит с визитом Варшаву и Краков (Республика Польша), а также Киев (Украина) в период с 30 сентября по 5 октября.

В Киеве помощник секретаря планирует встретиться с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, а также неправительственных организаций для обсуждения поддержки реинтеграции ветеранов и конфликта на Донбассе.

Напомним, Волкер подал в отставку со своего поста Специального посланника Госдепартамента США в Украине в пятницу, 27 сентября. Причиной стало расследование в отношении Трампа и его влияния на Украину.

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Киев, Украина, США, Госдеп США, Майк Помпео, Дениз Натали.
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