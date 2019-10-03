Помощница Помпео с посещения Майдана начала визит в Украину

Новости Украины:С непродолжительным визитом в Украину прибыла помощница Майка Помпео Дениз Натали.

Помощница госсекретаря США Дениз Натали, которая представляет Бюро операций в отношении конфликтов и стабилизации, прибыла в Киев.

Об этом сообщило посольство США в Украине Тwitter.

"Глава Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали начала свой визит в Киев, посетив Майдан и почтив память Небесной Сотни, которая пожертвовала своей жизнью на поддержку евроатлантического пути Украины", - сообщает Посольство США.

(1/2) U.S. Embassy Kyiv is pleased to welcome @CSOAsstSec Assistant Secretary Denise Natali to Ukraine for discussions with Ukrainian and international partners on the Donbas conflict and on support for veterans. pic.twitter.com/YwtGzl9ulI — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 3 октября 2019 г.

Как сообщалось, помощница госсекретаря США Дениз Натали, которая представляет Бюро операций в отношении конфликтов и стабилизации, посетит с визитом Варшаву и Краков (Республика Польша), а также Киев (Украина) в период с 30 сентября по 5 октября.

В Киеве помощник секретаря планирует встретиться с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, а также неправительственных организаций для обсуждения поддержки реинтеграции ветеранов и конфликта на Донбассе.

Напомним, Волкер подал в отставку со своего поста Специального посланника Госдепартамента США в Украине в пятницу, 27 сентября. Причиной стало расследование в отношении Трампа и его влияния на Украину.