В ЦИК приняли решение компенсировать партиям расходы на предвыборную агитацию

Новости Украины:Центральная избирательная комиссия приняла постановление о компенсации партиям денег, которые они потратили на предвыборную агитацию во время выборов в ВР.

Центральная избирательная комиссия приняла постановление, согласно которому из государственного бюджета должно быть выделено свыше 450 млн гривень. Эти деньги будут разделены между партиям в качестве компенсации за предвыборную агитацию, которая проводилась вовремя парламентских выборов.

Как говорится в постановлении, из государственного бюджета должны быть выделены деньги политическим партиям, которые принимали участие в досрочных парламентских выборах, в качестве компенсации расходов связанных с финансированием предвыборной агитации.

Общая сумма компенсаций составляет 467 млн 327 тыс. 638 грн 83 коп.: партия ВО "Батькивщина" получит 87 млн 214 тыс. 297 грн 80 коп., "Голос" - 105 млн 669 тыс. 560 грн, "Европейская солидарность" - 99 млн 494 тыс. 126 грн 81 коп., "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 60 млн 309 тыс. 381 грн 40 коп., "Слуга народа"- 114 млн 640 тыс. 272 грн 82 коп.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию четырех кандидатов в народные депутаты.

Кроме этого, Центральная избирательная комиссия на заседании признала избранным народным депутатом Украины.