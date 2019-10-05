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"Нам навязывают капитуляцию": Порошенко рассказал о проблеме "формулы Штайнмайера"

"Нам навязывают капитуляцию": Порошенко рассказал о проблеме "формулы Штайнмайера"
17:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Европейская солидарность

Новости Украины:Порошенко заявляет, что под белым флагом мира нам навязывают капитуляцию.

В Украине нет "партии войны" и "партии мира" - украинцы хотят мира, но белый флаг мира, который сейчас нам представляют как достижение, на самом деле – капитуляция, считает пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"В Украине "партии войны" не существует. И люди в оккупированном Донбассе, и люди в Днепре, Харькове, и люди в Киеве, во Львове, в Черновцах - все люди стремятся к миру", - приводит высказывание Порошенко пресс-служба партии.

При этом политик убежден, что "под белым флагом мира, который нам пытаются сейчас представить как большое достижение, нам навязывают капитуляцию".

Порошенко напомнил, что, основываясь на Минских договоренностях, мир принял санкции против России. "Минские договоренности были составной частью для Совета Евросоюза, который впервые ввел санкции. А Путин был убежден, что это невозможно. Затем этот документ вошел в Совет безопасности ООН", - сказал он.

"Сегодня любой был бы рад предложить какой-либо другой документ, в том числе и жесткие критики Минских договоренностей. А вы только попробуйте - и сразу же исчезнут санкции против России", - также отметил политик.

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По его словам, Россия будет себя вести так, как ведет себя для разрешения ситуации в Приднестровье, где есть российское военное присутствие, для разрешения ситуации в Осетии, Абхазии и многих других конфликтах, где Россия является их источником.

"Так в чем проблема "формулы Штайнмайера"?-Она по предложению России должна была быть составной частью дорожной карты, которая начинается с вывода иностранных войск и завершается взятием под контроль границы. Россия отвергла дорожную карту и оставила лишь "формулу", - подчеркнул пятый президент Украины.

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Порошенко отметил, что позиция России – это не говорить о компоненте безопасности, а говорить только о политике.

"Политика - это сейчас организация и проведение выборов. Причем по этому документу, который нам предложили на подписание, убрали что выборы должны быть прозрачными, честными, строго соответствовать стандартам БДИПЧ ОБСЕ, и заменили фразой "в целом отвечают" стандартам", - отметил Порошенко.

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Россия, Петр Порошенко, Минские соглашения, Формула Штайнмайера.
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