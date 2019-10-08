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ВАКС рассмотрит дело растрате средств для топлива Минобороны

ВАКС рассмотрит дело растрате средств для топлива Минобороны
11:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:Твиттер

Новости Украины:САП направила дело о растрате 58 миллионов гривен при закупке топлива для МОУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд дело о растрате 58 млн грн при закупке топлива для нужд Министерства обороны.

Об этом информирует пресс-служба ведомства в Facebook.

"САП направила в Высший антикоррупционного суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета в особо крупном размере при закупке топлива для Министерства обороны Украины на общую сумму свыше 58 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемыми по данному делу является бывший заместитель министра обороны, директор и работник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов МОУ, служащий Департамента внутреннего аудита Минобороны, представитель ООО "Трейд Коммодити" и конечный собственник этого предприятия.

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Как было установлено в ходе следствия, должностные лица министерства совместно с представителями предприятия в 2016 году без предусмотренных законом оснований, путем подготовки и подписания дополнительных соглашений к договорам поставки горюче-смазочных материалов для нужд Минобороны, организовали повышение цен на нефтепродукты, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 58 126 559,92 грн.

Как сообщалось, НАБУ и САП 11 октября 2017 года заявили о разоблачении коррупционной схемы по растрате государственных средств в сумме более 149 млн грн при закупке топлива для Минобороны.

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Задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства Владимира Гулевича. Им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Впоследствии НАБУ сообщило о подозрении в растрате государственных средств при закупке топлива еще двум чиновникам Минобороны.

Государственная аудиторская служба во время проверки процедуры закупок топлива Министерством обороны в ООО "Трейд Коммодити" установила факт необоснованного превышения цены.

Однако в марте 2018 года Киевский окружной административный суд отменил акт Государственной аудиторской службы, на котором были построены обвинения НАБУ в адрес Минобороны.

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Как проинформировал руководитель САП Назар Холодницкий, впоследствии дополнительная экспертиза в уголовном производстве о возможном хищении средств Минобороны на закупки топлива у ООО "Трейд Коммодити" уменьшила сумму ущерба до 58 млн грн.

Он также сообщил, что в деле восстанавливали следствие для проведения дополнительной экспертизы, поскольку предыдущая была проведена на основании заключения аудиторов.

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SAP, Минобороны Украины, НАБУ, Назар Холодницкий, ВАКС.
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