В ПА ОБСЕ приветствовали согласование текста "формулы Штайнмайера"

Глава ПА ОБСЕ Георгий Церетели считает, что благодаря "формуле Штайнмайера" удастся добиться выполнения Минских соглашений.
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Так председатель ПА напомнил о твердой позиции ОБСЕ касаемо суверенитета и территориальной целостности Украины, а также выразил надежду, что недавние шаги, предпринятые Украиной и Россией, смогут обеспечить "дорожную карту" для выполнения Минских договоренностей.
"Конфликт не может быть урегулирован военными средствами", - заявил он.
Церетели также назвал следование пошаговому подходу к решению ситуации единственным способом облегчить человеческие страдания на востоке Украины в условиях приближающейся зимы.
В то же время глава ПА ОБСЕ не отрицает того факта, что предложенная Франком-Вальтером Штайнмайером инициатива требует дополнительных разъяснений, однако, по его словам, она может принести пользу для обновления процесса с целью достижения прогресса в имплементации Минских соглашений.
Помимо этого он заявил, что рад утверждению конкретного текста на предыдущем заседании ТКГ.
"Я рад, что на прошлой неделе члены Трехсторонней контактной группы в Минске утвердили конкретный текст для имплементации в украинское законодательство, как это было согласовано политическими советниками в "нормандском формате". Мы должны опираться на этот импульс", - подытожил Церетели.