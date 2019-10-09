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Чубаров обвинил председателя ОБСЕ Сайдика в подыгрывании России

Чубаров обвинил председателя ОБСЕ Сайдика в подыгрывании России
09:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров призывает Мартина Сайдика сложить полномочия в ОБСЕ.

Рефат Чубаров считает, что Украина должна требовать немедленного отзыва председателем ОБСЕ Мартина Сайдика от выполнения полномочий специального представителя главы ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе.

Так председатель Меджлиса крымских татар прокомментировал в Facebook выступление Сайдика на форуме Salzburg Europe Summit в Австрии.

"Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик на международном форуме в Зальцбурге не только отказался высказывать свою позицию относительно незаконной аннексии Россией Крыма, но при этом позволил себе субъективные исторические экскурсы, которые оправдывают попытку незаконной аннексии Россией Крыма", - подчеркнул Чубаров.

По его словам, выглядит, что Сайдик - один из международных чиновников, чьей задачей является оправдание преступлений в России, совершенных ею против Украины.

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"Проще говоря, с какой бы "формулой" Украина ни выходила на международные переговоры с Россией, при таких посредниках, как Мартин Сайдик, нам уготовано поражение", - подчеркнул председатель Меджлиса.

По его убеждению, Украине следует требовать немедленного отзыва действующим председателем ОБСЕ Сайдика от выполнения им полномочий специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе.

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Крым, ОБСЕ, Донбасс, Рефат Чубаров, Мартин Сайдик.
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