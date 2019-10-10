Германия и Франция предложат РФ дату проведения саммита "нормандской четверки"

Новости Украины:Германия и Франция обсудят дату проведения переговоров в ”нормандском формате” в ближайшие дни и предложат ее Российской Федерации.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона. По его словам, предварительно речь шла о встрече в сентябре, но Россия заявила, что предложенная дата ”у них занята”.

Зеленский отметил, что договоренность о проведении переговоров ”нормандской четверки” есть, и сообщил, что вопрос даты поднимался вчера во время его разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Этот вопрос будет обсужден с французской стороной в ближайшие дни и потом ”они дату будут предлагать российской стороне”. ”У меня уже есть варианты дат, на которые мы соглашаемся”, - добавил Зеленский.

При этом он отметил, что такая встреча должна состояться как можно скорее, потому что почти каждый день на фронте гибнут украинские военные.

Зеленский подчеркнул, что сейчас все готовы к ”нормандскому формату”. Он отметил, что Украина идет на эту встречу ”с разведением войск в Станице Луганской, обменом политзаключенных и моряков, подтверждением текста ”формулы Штайнмайера”, а также отводом войск в Золотом и Петровском”.

По его словам, каждая из сторон должна показать, что она хочет закончить войну. ”Это не значит, что у нас есть гарантии и 100-процентная уверенность, что та сторона хочет ее закончить, но мы должны показать - это наша территория, мы хотим вернуть нашу территорию”, - сказал Зеленский.