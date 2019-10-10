Скачать
Четверг, 10.10.2019
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
Шокирующая цифра: Министр рассказал, на сколько сократилось число украинцев
Шокирующая цифра: Министр рассказал, на сколько сократилось число украинцев
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Instagram решил убрать вкладку "Подписки": названа причина
Instagram решил убрать вкладку "Подписки": названа причина

Германия и Франция предложат РФ дату проведения саммита "нормандской четверки"

Германия и Франция предложат РФ дату проведения саммита "нормандской четверки"
12:13 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Германия и Франция обсудят дату проведения переговоров в ”нормандском формате” в ближайшие дни и предложат ее Российской Федерации.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона. По его словам, предварительно речь шла о встрече в сентябре, но Россия заявила, что предложенная дата ”у них занята”.

Зеленский отметил, что договоренность о проведении переговоров ”нормандской четверки” есть, и сообщил, что вопрос даты поднимался вчера во время его разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Этот вопрос будет обсужден с французской стороной в ближайшие дни и потом ”они дату будут предлагать российской стороне”. ”У меня уже есть варианты дат, на которые мы соглашаемся”, - добавил Зеленский.

Зеленский назвал свою миссию на посту Президента Украины

При этом он отметил, что такая встреча должна состояться как можно скорее, потому что почти каждый день на фронте гибнут украинские военные.

Зеленский подчеркнул, что сейчас все готовы к ”нормандскому формату”. Он отметил, что Украина идет на эту встречу ”с разведением войск в Станице Луганской, обменом политзаключенных и моряков, подтверждением текста ”формулы Штайнмайера”, а также отводом войск в Золотом и Петровском”.

Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)

По его словам, каждая из сторон должна показать, что она хочет закончить войну. ”Это не значит, что у нас есть гарантии и 100-процентная уверенность, что та сторона хочет ее закончить, но мы должны показать - это наша территория, мы хотим вернуть нашу территорию”, - сказал Зеленский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Франция, Россия, РФ, Владимир Зеленский, Президент Украины Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Гиперзвуковое оружие Украины?: чем удивило "Южное" на выставке "Оружие и безопасность - 2019" (Видео)
03 Советы для худеющих: как обмануть чувство голода
04 Зеленский ответил на вопрос, существует ли для Крыма "формула Штайнмайера"
05 Названа главная причина лишнего веса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский прокомментировал &quot;турборежим&quot; Рады
Зеленский прокомментировал "турборежим" Рады
Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
Турецкие войска продолжают наступление вглубь Сирии
Турецкие войска продолжают наступление вглубь Сирии
СМИ: Королева Елизавета II не будет финансировать свадьбу принцессы Беатрис
СМИ: Королева Елизавета II не будет финансировать свадьбу принцессы Беатрис
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь