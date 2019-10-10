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Законопроект об усилении границы Украины: комитет по безопасности дал свои рекомендации

Законопроект об усилении границы Украины: комитет по безопасности дал свои рекомендации
12:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Указанный законопроект разработан с целью создания надлежащих условий для инженерно-технического обустройства государственной границы.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законокопроєкт "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы" (№0905).

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании в четверг, 10 октября.

"Предлагаю рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения во втором чтении законопроекта принять его во втором чтении и в целом как закон", - сказал председатель комитета Александр Завитневич.

Указанный законопроект разработан с целью создания надлежащих условий для инженерно-технического обустройства государственной границы Украины с сопредельными государствами, прежде всего с Российской Федерацией.

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В то же время документ имеет целью обеспечение выполнения Государственной пограничной службой Украины задач по охране и защите государственной границы путем нормативно-правового определения размеров земельных участков, предоставляемых органам Государственной пограничной службы Украины для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры.

Как пояснил член комитета Юрий Здебский (фракция "Слуга народа"), предлагается определить в постоянное пользование ГНСУ земельные участки шириной 30-50 метров вдоль всей линии государственной границы, а также освободить эти органы от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.

"Актуальность этого законопроекта заключается в том, что ни одним нормативно-правовым актом не определен размер земельных участков, предоставляемых воинским частям Государственной пограничной службы Украины для создания пограничной инфраструктуры на государственной границе", - подчеркнул депутат.

По его словам, на полосы необорудованной госграницы фактически распространяются требования закона "Об использовании земель обороны", но юридически "эти земли совсем разные": являются коммунальной собственностью или же арендованы юридическими и физическими лицами.

"На украинско-российской, украинско-белорусской, украинско-молдавской границе есть земельные участки, которые находятся в собственности сельскохозяйственных предприятий (а в отдельных случаях и другие участки), которые распаеваны фактически по линии государственной границы и на них уже оформлено право собственности без учета статьи 3 закона "Об использовании земель обороны", по которой вдоль границы Украины устанавливается пограничная полоса, в пределах которой действует особый режим использования земель", - добавил Здебский.

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Вместе с тем он уточнил, что в случае принятия соответствующего закона он вступит в силу с 1 января 2021 года.

18 декабря Рада приняла в первом чтении законопроект №6777 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы". Им предполагается предоставить в постоянное пользование ГНСУ земельные участки шириной не менее 50 метров вдоль линии государственной границы.

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Верховная Рада, Законопроект, Александр Завитневич.
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