"Девочку буду защищать": Зеленский - о Мендель и Андрушко

Новости Украины:Глава государства высказался относительно конфликта Юлии Мендель и журналиста Сергея Андрушко.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал конфликт между его пресс-секретарем Юлией Мендель и журналистом программы "Схемы" Сергеем Андрушко, назвав его поведение неэтичным.

Об этом он сказал 10 октября, отвечая на вопросы журналистов в рамках пресс-марафона, сообщает корреспондент.

"Я господина Андрушко видел много раз. Он журналист. Мне кажется, что ведет себя он не совсем корректно. Во-первых, так в принципе мужчина не должен вести себя в отношении женщины. Я даже не хочу, чтобы это высокомерно звучало, но внутренне я прощал ему его поведение в свою сторону, поскольку понимал, что это журналист и нормально. Они свободные. Он - здоровый человек. Честно, если бы я не был Президентом, то ответил бы ему иначе, потому что он здоровый парень и он нападает. Он действительно нападает, это так, он прыгает", - сказал Зеленский.

Он отметил, что неоднократно отвечал на вопросы Андрушко. И добавил, что всем следует всегда действовать в рамках законодательства, но не выходили при этом за рамки человеческих отношений. "Он не может бить меня микрофоном по лицу. Просто не может. Ни меня, ни вас. Он не может, поэтому везде должна быть этика", - сказал Зеленский представителям СМИ.

Поэтому, добавил глава государства, в этом случае он не считает поведение своего пресс-секретаря таким, за которое нужно наказывать. Да, признал Зеленский, Мендель не имела права так реагировать, но ее эмоциональная изнуренность дала о себе знать.

"В данном случае девочку буду защищать", - сказал Президент.

Как сообщалось, журналист Михаил Ткач написал в Facebook, что пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель оттолкнула журналиста "Схем" Сергея Андрушко, когда тот хотел задать вопрос руководителю Офиса Президента Андрею Богдану.

Этот пост вызвал в соцсетях волну возмущения поведением Мендель.

Впоследствии Мендель заявила, что не отталкивала телерепортера, а останавливала из соображений безопасности главы государства. Также она возмутилась тем, что журналист, по ее мнению, нарушил "личное пространство первого лица", и добавила, что в цивилизованных отношениях "медиа настаивают, но не бросаются".