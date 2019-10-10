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Зеленский: Украина не планирует подавать воду в Крым с материка

Зеленский: Украина не планирует подавать воду в Крым с материка
17:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Зеленский сообщил, что подача воды в Крым через Северо-Крымский канал не обсуждается.

Украинская сторона не планирует подавать воду с материковой части государства в аннексированный Крым через Северо-Крымский канал и не обсуждает этот вопрос с руководством России.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-марафона.

"Вопрос воды не обсуждается", - отметил Зеленский и на уточнение журналистки о том, может ли так случиться, что по Северо-Крымскому каналу вода все-таки пойдет на полуостров, он сказал: "Нет". Глава государства считает, что украинцы должны поднимать тему относительно оккупированного полуострова как внутри государства, так и на всех международных уровнях. "Но мы понимаем, что нам нужна помощь людей, которые защищают существование Крыма как украинского полуострова. Я не могу сказать людям, которые живут там, проукраинским, чтобы уезжали из Крыма", - сказал Президент.

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Как только они покинут полуостров, отметил он, то на материке не будет объективной информации о состоянии дел там.

Зеленский заверил, что неоднократно проводил встречи с нашими соотечественниками, которые болеют за Крым и живут там. "То есть позицию по поводу воды скорее они формируют, чем мы формируем. Потому что они точно знают, что можно делать, что нельзя делать. Мы договорились на Банковой, что они подготовят проблемные вопросы, какая им нужна помощь, подготовят, что мы должны делать", - добавил Глава государства.

Как известно, Северо-Крымский канал был построен в 1961-1971 годах для обеспечения водой засушливых территорий Херсонской области и Крыма с помощью построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища.

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Благодаря Северо-Крымскому каналу Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров были прекращены.

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Вода, Крым, Пресс-конференция, Владимир Зеленский.
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