Зеленский пояснил, почему не общается с российскими пропагандистами

Новости Украины:Глава государства не видит возможности диалога с представителями российских средств массовой информации.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что не располагает свободным временем для общения со СМИ из Российской Федерации, как и любой другой страны, которая недружелюбно настроена к Украинскому государству.

"У меня нет времени отвечать всем СМИ, которые настроены не тепло к независимости Украины, из какой бы страны они ни были. У нас разная позиция по поводу нашей независимости, нашей территории, наших людей. Поэтому какой может быть диалог?", - сказал он на пресс-марафоне в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о возможности общения с российскими СМИ, в частности, программой "60 минут".

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что российские телеканалы "независимы", но они не должны выставлять Украину в "невыгодном свете".