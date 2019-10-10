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Европарламент проголосовал за меры против "fake news"

Европарламент проголосовал за меры против "fake news"
22:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Европарламент обязал Евросоюз принять дополнительные меры по борьбе с вмешательством в выборы.

Евросоюз должен принять более активные меры противодействия распространению фейковых новостей и целенаправленным актам внешнего вмешательства в европейские избирательные процессы.

Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг во время пленарного заседания Европарламента в Брюсселе большинством голосов - 469 - "за", 143 - "против", еще 47 депутатов воздержались.

"Иностранное вмешательство в избирательные процессы является серьезной угрозой для европейского демократического общества, от которой выигрывают только анти-европейские, праворадикальные, экстремистские и популистские силы", - отмечается в сообщении, которое размещено на сайте Европейского Парламента.

В частности, Европарламент констатировал, что иностранное внешнее вмешательство носит системный характер, и осуществляется разными путями: через информационные кампании в социальных сетях, осуществляя кибернетические атаки на избирательную инфраструктуру, либо путем предоставления финансовой поддержки политическим партиям в ходе главных национальных или европейских выборов. И хотя во всех странах-членах ЕС такие внешние дотации политических партий или кандидатов полностью или частично запрещены, эти правила могут обходить. В качестве примера депутаты вспомнили ситуацию вокруг партии "Национальный фронт" во Франции, а также обвинения, прозвучавшие в европейских медиа в адрес австрийской "Партии свободы", итальянской партии Lega и британской политической силы Leave.eu (в переводе - оставим ЕС, ред .)

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Депутаты отдельно выразили глубокую обеспокоенность по поводу "очень опасной природы российской пропаганды", которая является главным источником дезинформации в Европе, и интенсивность которой удвоилось с января 2019 года - за это время было зарегистрировано 998 случаев дезинформации, в то время как в 2018 году - 434 такие случаи.

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В этом же контексте депутаты решительно осудили "агрессивные действия" неевропейских государств, направленных на подрыв суверенитета стран-кандидатов на вхождение в ЕС в регионе Западных Балкан и стран Восточного Партнерства.

В качестве противодействия таким тенденциям депутаты призвали к усовершенствованию подразделений стратегических коммуникаций Евросоюза и превращение их в постоянные структуры с гораздо большим финансированием. Депутаты также призвали компании-провайдеры интернет-услуг и операторов социальных сетей к сотрудничеству в противодействии дезинформации, не нарушая при этом принципов свободы слова. Европарламент призвал Евросоюз разработать соответствующие правовые рамки для эффективного противодействия гибридным угрозам.

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Как отмечается в сообщении, предложения Европарламента приобретают особое значение ввиду того, что до 2020 года в странах ЕС состоятся более 50 президентских, государственных, местных или региональных выборов, которые должны быть надежно защищены от внешнего вмешательства.

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СМИ, Европарламент, Демократия, Фейки.
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