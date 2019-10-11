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Пятница, 11.10.2019
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Зеленский о авиасообщении с РФ: Странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают

Зеленский о авиасообщении с РФ: Странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают
02:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Украины:Зеленский подчеркивает, что РФ должна проявить готовность сесть за стол переговоров и изменить риторику о "нас там нет" и "внутреннем конфликте" на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что отсутствие авиасообщения с РФ невыгодно Украине, но для таких возможных решений нужно сначала хотя бы прекратить боевые действия на Донбассе.

"Это странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. Из-за этого банкротятся наши авиакомпании. Дотационными являются, в принципе, авиарейсы. И я могу честно сказать, что мы можем национализировать нашу крупную компанию, и все собственники будут только счастливы, чтобы не платить по долгам. Но мы пока такое счастье им не предоставим", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве.

Зеленский указал, что такое положение вещей Украине невыгодно, но "наши люди должны этого хотеть".

"Чтобы делать такие шаги, нужно встречаться, прекращать войну. Есть один из важных приоритетов - просто прекратить хотя бы убивать, стрелять. К сожалению, этого пока не произошло", - отметил он.

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Зеленский подчеркивает, что готов к диалогу с руководством РФ по конфликту на Донбассе, но Россия должна демонстрировать готовность завершить войну и изменить свою риторику.

"Я позвонил президенту РФ Владимиру Путину, у нас произошел обмен (удерживаемыми лицами - Ред). Все звонки совершал я. У меня корона не упадет. Слава богу, у меня ее нет. Я действительно хочу закончить войну", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве, отвечая на вопрос российской журналистки о том, какие готов делать шаги для нормализации диалога с РФ.

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Зеленский указал, что со стороны Украины это и были первые шаги навстречу.

"Далее обе стороны должны очень хотеть завершить войну. Должны хотеть сесть в том или ином формате, начать говорить, закончит войну, изменить риторику общения, что "нас там нет", это ваш "внутренний конфликт", сами решайте. Мне кажется, что так результат добиться сложно", - пояснил он.

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Президент Украины считает, что "шаги навстречу друг другу - это продолжить обмен и завершить его".

"Там же не только граждане Украины, но и граждане РФ у нас", - добавил он.

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Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Авиасообщение.
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