Постановление: количество территориальных управлений Минюста сокращено втрое

Новости Украины:Кабмин втрое сократил количество терруправлений министерства юстиции.

Кабинет министров Украины принял постановление "Некоторые вопросы территориальных органов Министерства юстиции", которым количество главных территориальных управлений юстиции сокращается с 27 до 8. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением ликвидируются территориальные органы Министерства юстиции в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе. Зато будет создан межрегиональные территориальные органы Министерства юстиции со статусом юридического лица публичного права, полномочия которых будут распространяться на территории нескольких административно-территориальных единиц", - отметил глава ведомства .

По его словам, это оптимизирует систему территориальных органов Министерства юстиции, улучшит контроль за их работой, обеспечит эффективное выполнение возложенных на Министерство задач и рациональное использование государственных ресурсов.

Согласно постановлению будут созданы такие межрегиональные управления Министерства юстиции: Западное межрегиональное управление (Львов), Юго-Западное межрегиональное управление (Ивано-Франковск), Центрально-Западное межрегиональное управление (Хмельницький), Центральное межрегиональное управление (Киев), Северо-Восточное межрегиональное управление (Суми), Юго-Восточное межрегиональное управление (Днепр), Южное межрегиональное управление (Одесса), Восточное межрегиональное управление (Харьков).

Территориальные органы Министерства юстиции, которые ликвидируются, продолжают осуществлять полномочия и функции, возложенные на указанные органы, до завершения мероприятий, связанных с образованием межрегиональных территориальных органов Министерства юстиции.