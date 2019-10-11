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В G7 выразили поддержку экономическим реформам Зеленского

В G7 выразили поддержку экономическим реформам Зеленского
16:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Послы G7 провели встречу с представителями Офиса Президента.

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) выразили поддержку первой волне экономических реформ при президенте Владимире Зеленском.

Об этом говорится в сообщении посольства Франции в Украине в микроблоге Twitter.

"Послы G7 имели сегодня откровенную и конструктивную встречу с командой Офиса президента. Возможность выразить поддержку первой волне экономических реформ и ответить на многочисленные вызовы, которые стоят перед Украиной", - говорится в сообщении.

Часть депутатов Европарламента не поддержала резолюцию о борьбе с пропагандой РФ

Как сообщалось ранее, члены Европейского парламента в четверг отклонили кандидатуру Сильви Гулар на пост следующего европейского комиссара от Франции.

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Украина, Владимир Зеленский, Посольство Франции, G7, Ремормы.
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