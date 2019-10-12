Пристайко: Итоговой документ согласован только в части "формулы Штайнмайера"

Новости Украины:Вадим Пристайко прокоментировал сообщения о том, что в документе "нормандского" саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей.

Итоговый документ будущей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части формулы Штайнмайера, остальные вопросы пока обсуждаются.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью, комментируя сообщения российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе "нормандского" саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей до выборов.

"Согласована лишь та часть, которая касается формулы Штайнмайера. Я не знаю, каким будет окончательный документ, но согласованный на данный момент советниками на самом деле очень короткий и фактически отмечает лишь достигнутый прогресс. Например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановления сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше. Это позволяет россиянам сказать, что там нет контроля над границей, но там вообще ничего нет", - сказал Пристайко.

Он отметил, что подобных вбросов со стороны России, чтобы создать еще большее напряжение в Украине, очень много, и они происходят постоянно.

"Вы посмотрите, в Минске согласовывают формулу Штайнмайера, а затем выходят "руководители ЛНР/ДНР" и заявляют, что в Киеве наконец поняли, что никогда не будут иметь над нами власти. Несомненно, это делается для возбуждения населения против миротворческой политики Президента Зеленского", - убежден глава МИД.

Президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера". По его словам, она предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, если ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократическими.

В то же время ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой возможности подписания "формулы Штайнмайера". Они считают, что сначала должна быть выполнена часть Минских соглашений в сфере безопасности. То есть, вывод войск и контроль над границей должны предшествовать выборам и обсуждению статуса Донбасса. Против имплементации "формулы" выступила и ряд областных и городских советов.