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Пристайко: Итоговой документ согласован только в части "формулы Штайнмайера"

Пристайко: Итоговой документ согласован только в части "формулы Штайнмайера"
12:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Вадим Пристайко прокоментировал сообщения о том, что в документе "нормандского" саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей.

Итоговый документ будущей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части формулы Штайнмайера, остальные вопросы пока обсуждаются.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью, комментируя сообщения российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе "нормандского" саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей до выборов.

"Согласована лишь та часть, которая касается формулы Штайнмайера. Я не знаю, каким будет окончательный документ, но согласованный на данный момент советниками на самом деле очень короткий и фактически отмечает лишь достигнутый прогресс. Например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановления сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше. Это позволяет россиянам сказать, что там нет контроля над границей, но там вообще ничего нет", - сказал Пристайко.

Пристайко: Лидеры стран Нормандской четверки - драйверы возможных изменений

Он отметил, что подобных вбросов со стороны России, чтобы создать еще большее напряжение в Украине, очень много, и они происходят постоянно.

"Вы посмотрите, в Минске согласовывают формулу Штайнмайера, а затем выходят "руководители ЛНР/ДНР" и заявляют, что в Киеве наконец поняли, что никогда не будут иметь над нами власти. Несомненно, это делается для возбуждения населения против миротворческой политики Президента Зеленского", - убежден глава МИД.

Президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера". По его словам, она предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, если ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократическими.

Есть конкретные шаги, которые РФ могла бы начинать делать прямо сейчас - Пристайко

В то же время ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой возможности подписания "формулы Штайнмайера". Они считают, что сначала должна быть выполнена часть Минских соглашений в сфере безопасности. То есть, вывод войск и контроль над границей должны предшествовать выборам и обсуждению статуса Донбасса. Против имплементации "формулы" выступила и ряд областных и городских советов.

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Донбасс, Вадим Пристайко, Нормандский формат, ОРДЛО, Формула Штайнмайера.
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