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Суббота, 12.10.2019
Пристайко предупредит Европу о последствиях нерешенного вопроса Донбасса
Пристайко предупредит Европу о последствиях нерешенного вопроса Донбасса
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Пристайко предупредит Европу о последствиях нерешенного вопроса Донбасса

Пристайко предупредит Европу о последствиях нерешенного вопроса Донбасса
17:30 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Министр иностранных дел рассказал о шагах по давлению на Россию в Люксембурге и о группах населения, по-разному относящихся к ситуации на Донбассе.

Глава украинского Министерства иностранных дел Вадим Пристайко запланировал на встрече 14 октября призвать европейских партнеров поддержать шаги Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе путем давления на Российскую Федерацию. Об этом Пристайко рассказал в интервью.

По его словам, вопросы Донбасса не должны остаться без ответов, а Европа должна помочь Украине через давление на Россию, поскольку ситуация на востоке Украины может вернуться в активную фазу военных действий.

Пристайко напомнил, что руководство Украины и так идет на определенные уступки, на что уже была соответствующая реакция общества. Кроме этого, существует и другое мнение, что оккупированные части Донбасса "отравляют" ситуацию в Украине и необходимо "двигаться дальше".

Еще одна часть общества, по словам Пристайко, согласна на все меры, лишь бы прекратить конфликт, поскольку на тех территориях находятся их семьи.

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Министр подчеркнул, что инициативы президента направлены на восстановление социально значимых объектов в регионе и на помощь населению, в частности, выплат пенсий и др.

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Пристайко заявляет, что нынешняя власть пытается достучаться до украинцев, проживающих на оккупированных территориях, чтобы понять, насколько они ощущают себя частью нашего общества.

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Донбасс, МИД Украины, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко.
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