Яценюк в Риге рассказал, как Россия заманивает Украину в ловушку

Новости Украины:Россия пытается легимитизировать свое присутствие в Украине через проведение местных выборов по "формуле Штайнмайера".

Бывший премьер-министр Украины, глава партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на 14-й Рижской конференции в субботу заявил, что "формула Штайнмайера", которую продвигает Россия является путем к легитимизации присутствия ее сил на территории Украины.

По словам Яценюка, Россия предлагает сначала провести местные выборы на Донбассе, после чего будут усилиями Украины легимитизированы российские бандиты, а уже потом власти РФ "подумают" над тем, чтобы отдать Украине контроль над границей, которую сейчас не контролирует Киев. По словам Яценюка, "нам уже никто ничего не отдаст", поскольку этот путь приведет к узакониванию присутствия России в Украине.

Экс-премьер заявил о существующей российской ловушки, из которой Зеленскому предстоит выйти. Что касается перспектив встречи "Нормандской четверки", Яценюк заявил, что Россия не хочет выполнять Минские соглашения, что должно быть для всех совершенно очевидным.

Ранее Яценюк на Варшавском форуме призывал новую власть Украины осуществить ряд реформ.