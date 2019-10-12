В Канаде вновь заговорили о безвизе с Украиной

Новости Украины:Оппозиционные силы намерены предоставлением безвиза показать Украине свою поддержку.

Оппозиционная Новая демократическая партия призывает правительство ввести безвиз для украинцев.

Об этом говорится в официальном ответе партии на запрос Конгресса украинцев Канады, который есть в распоряжении.

"Канаде следует продемонстрировать свою поддержку Украине и ее усилиям по реформированию и борьбе с коррупцией путем продолжения и расширения программ помощи и введения безвизового въезда в Канаду для украинцев", - отмечается в документе.

Новые демократы также поддержали возможность расширения санкций против России за ее агрессию в Украине. "Мы открыты к применению жестких многосторонних целевых санкций для реагирования на преступное поведение России", - заявили в партии.

Как известно, в действующем созыве канадского парламента Новая демократическая партия удерживает третье место по количеству мандатов. 21 октября в стране пройдут очередные выборы, по результатам которых будет сформировано новое правительство.