Изменения в госбюджете: сколько денег выделили шахтерам

Новости Украины:Кабмин одобрил проект изменений в государственный бюджет на 2019 год, теперь слово за Верховной Радой.

Кабинет министров Украины одобрил проект изменений в государственный бюджет на 2019 год, которыми предусмотрено выделение 1 млрд грн на выплату зарплат шахтерам.

Как сообщается на Правительственном портале, такое решение было принято 12 октября на заседании Кабмина.

Одобренные правительством изменения будут безотлагательно переданы на рассмотрение Верховной Раде с просьбой рассмотреть и поддержать как можно скорее.

Как известно, постоянные долги по зарплате перед горняками являются следствием сложного финансового положения государственных шахт.

Как сообщалось ранее, правительство одобрило решение о неотложных мерах, которые позволят обеспечить поставки природного газа для Донецкой и Луганской областей.