Изменения в госбюджете: сколько денег выделили шахтерам

Кабинет министров Украины одобрил проект изменений в государственный бюджет на 2019 год, которыми предусмотрено выделение 1 млрд грн на выплату зарплат шахтерам.
Как сообщается на Правительственном портале, такое решение было принято 12 октября на заседании Кабмина.
Одобренные правительством изменения будут безотлагательно переданы на рассмотрение Верховной Раде с просьбой рассмотреть и поддержать как можно скорее.
Как известно, постоянные долги по зарплате перед горняками являются следствием сложного финансового положения государственных шахт.
Как сообщалось ранее, правительство одобрило решение о неотложных мерах, которые позволят обеспечить поставки природного газа для Донецкой и Луганской областей.