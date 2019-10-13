"Диагноз журналистике": Комаровский высказался о пресс-марафоне Зеленского

Новости Украины:Евгения Комаровского разозлили вопросы Владимиру Зеленскому.

Врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский проанализировал список вопросов, которые задавали журналисты президенту Владимиру Зеленскому во время пресс-мерефона 10 октября.

Свое мнение по этому поводу он написал у себя на странице в Facebook.

"Появился в печати полный список вопросов к президенту, озвученных в ходе пресс-марафона. Появилась возможность для анализа, как следствие хочется выть и ругаться матом. Так вот. Я сейчас перечислю слова, которых не было ни в одном вопросе. НИ В ОДНОМ. Итак: врач, учитель, ребенок, спорт, школа, инвалидность, больной, аптека, лекарство, боль, больница, трансплантация, медицина, театр, музыка, искусство, книга, хоспис, реабилитация, пенсионер…", – написал Комаровский.

По его мнению, это "диагноз журналистике": «Главное, чтоб вы не заразили президента…".

Напомним, свою реакцию на пресс-марафон Владимира Зеленского выразил также пятый президент Украины Петр Порошенко.