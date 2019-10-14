Визит коллаборантов в Анкару: Меджлис обратился к Эрдогану

Новости Украины:Меджлис крымских татар призывает Турцию к совместным с Украиной и международным сообществом усилиям по деоккупации Крыма.

Меджлис крымскотатарского народа призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, власти и турецкую общественность "предпринять совместно с Украиной и международным сообществом особые усилия по деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины".

В принятом в понедельник заявлении в связи с участием в международном межгосударственном мероприятии в Стамбуле "депутатов Государственной думы РФ", незаконно избранных на оккупированной территории Украины, распространенном на странице Фейсбук председателя Меджлиса Рефата Чубарова, отмечается, что "факт пребывания в составе официальной делегации Государственной Думы Российской Федерации "депутатов Государственной Думы", незаконно избранных на временно оккупированной территории Украины, а также их участие в международном межгосударственном мероприятии, проведенном в Стамбуле 11-12 октября 2019, оценивается не иначе, как игнорирование организаторами данной Конференции позиции ООН, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, ПАЧЭС и других международных организаций, поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины на всей ее территории в рамках международно-визн них границ, включая Автономную Республику Крым и г.. Севастополь".

""Депутаты Госдумы РФ", представленные президенту Турции в составе делегации России, являются непосредственными организаторами и исполнителями многих незаконных и преступных деяний, способствующих временной оккупации Российской Федерацией Крыму, запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа - высшего представительного органа коренного народа Крыма, преследованием, арестам и лишению свободы членов Меджлиса крымскотатарского народа и активистов крымскотатарского национального движения", - говорится в заявлении Меджлиса.

В Украине восприняли информацию о представлении этих депутатов президенту Турции Эрдогану как досадное недоразумение, "оценивают подобные провокационные ухищрения российской власти как попытки привлечения мировых лидеров и известных политических и общественных деятелей в легитимизации попытки аннексии Крыма и оправдания совершенных российской оккупационной властью преступлений против украинского и крымскотатарского народов", отмечает Меджлис.

"Очевидно также, что одной из целей очередной провокации Кремля является попытка навредить высокому уровню доверительных отношений между Украиной и Турцией. Российская пропагандистская машина пытается создать вокруг провокации с включением в состав делегации РФ, представленной президенту Турции, "депутатов Государственной Думы", незаконно избранных на временно оккупированной РФ украинской территории, информационную завесу якобы признание Турцией незаконной аннексии Крыма. Меджлис крымскотатарского народа исходит из того, что только принуждение России с международным правом вернет мир и стабильность в Черноморском регионе, обеспечит территориальную целостность и суверенитет Украины, защитит права и свободы крымскотатарского народа", - говорится в заявлении.

"Меджлис крымскотатарского народа, отмечая последовательную поддержку Турцией суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, непризнание незаконной аннексии Крыма призывает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, депутатов Великого Национального Собрания Турции, лидеров политических партий и представителей гражданского общества Турции принять совместно с Украиной и международным сообществом особые усилия по деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркивается в заявлении .