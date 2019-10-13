Встреча Эрдогана с "крымскими депутатами": реакция МИД Украины

Новости Украины:Украина направила Турции ноту протеста из-за встречи Эрдогана с так называемыми "крымскими депутатами".

Украина направила Турции ноту протеста из-за встречи президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с так называемыми "крымскими депутатами" Натальей Поклонская и Русланом Бальбека.

Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщает в Facebook.

"Информация о встрече президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает озабоченность", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи.

Посол Турции в Украине приглашен в Министерство иностранных дел.

Как сообщали российские СМИ, 12 октября в составе российской парламентской делегации, членов которой принял Эрдоган, были так называемые "депутаты Госдумы РФ" Поклонская и Бальбек.

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