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"Формула Штайнмайера": Пристайко говорит о поддержке Украины странами ЕС

"Формула Штайнмайера": Пристайко говорит о поддержке Украины странами ЕС
17:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В ЕС есть понимание того, что выполнение "формулы Штайнмайера" не должно противоречить законодательству Украины.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко утверждает, что в Европейском Союзе поддерживают Украину в том, что выполнение договоренностей в Минском формате, в том числе и так называемой формулы Штайнмайера, не может быть односторонним компромиссом со стороны Киева, и не может противоречить украинскому законодательству.

По словам министра, об этом ему сказали министры иностранных дел стран-членов ЕС в ходе встречи, которая прошла в рамках заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел.

"Все министры как один говорили, что есть понимание "формулы Штайнмайера", которая предусматривает, что специальный статус (отдельных районов Донбасса – Ред.) может заработать после выборов, и что это не должно противоречить украинскому законодательству и должно соответствовать высоким стандартам ОБСЕ, равно как и то, что эти выборы не могут проходить на оккупированной территории, что они не могут проходить, когда на территории есть иностранные военные формирования, и не могут проходить до тех пор, пока граница не контролируется украинской стороной", - сказал Пристайко.

Также, по его словам, "министры (стран ЕС – Ред.) сказали, что поддерживают Украину в том, что это не должно быть односторонним компромиссом со стороны Украины, и рассчитывают на то, что (президент России Владимир – Ред.) Путин найдет в себе силы вернуться к Минскому или Нормандскому процессу и выполнит свою часть работы".

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"Сделаны определенные шаги, они не легкие для Украины. Мы понимаем, что ожидаются сложные компромиссы, что вызывает недопонимание у общественности. Мы должны пройти свою часть сложного пути, ожидая, что мы принесем мир Украине", - убежден он.

Министр считает, что ему "удалось объяснить министрам, что конкретно хочет достичь президент Зеленский, и на сколько велики шансы того, что Путин последует примеру трех стран (Украина, Франции и Германии – Ред.), которые искренне пытаются достичь успеха в Нормандском процессе".

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Пристайко также сообщил, что в ходе встречи "разговор шел вокруг трех основных вопросов: что происходит на востоке Украины, и каковы шансы на успех в Нормандском процессе, второй был посвящен реформам в Украине - что делается, и что нужно сделать, и третий – евроинтеграционному пути Украины".

"Я думаю, что все коллеги-министры сегодня поняли, что Украина серьезно настроена продолжать курс на европейскую интеграцию – ничего не меняется ни по отношению к ЕС, ни по отношению к НАТО. Украина продолжит курс, который зафиксирован в Конституции", - заверил он.

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Глава украинского внешнеполитического ведомства также заверил, что он будет поддерживать со своими коллегами из ЕС "постоянную связь". "Мы собираемся продолжать (такие встречи с целью информирования о развитии ситуации – Ред.), кроме того, что у нас есть две страны, которые занимаются этим от имени ЕС – это Франция и Германия – они тоже будут информировать коллег о том, что происходит в этом формате", - добавил Пристайко.

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ЕС, Вадим Пристайко, Формула Штайнмайера.
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