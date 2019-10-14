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Пристайко встретился с преемником Могерини: обсуждали санкции и российскую агрессию

Пристайко встретился с преемником Могерини: обсуждали санкции и российскую агрессию
18:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Неизменность подходов Евросоюза к санкциям против РФ подтвердил кандидат на пост главы дипломатии ЕС Борель на встрече с Пристайко.

На полях заседания Совета Европейского Союза по иностранным делам в Люксембурге состоялась встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с кандидатом на должность высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Жозеп Боррель подтвердил неизменность подходов ЕС по применению санкций в отношении России с целью полного выполнения Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщает в понедельник пресс-служба МИД Украины.

Пристайко, в свою очередь, отметил необходимость дальнейшего активного привлечения ЕС к процессу стабилизации ситуации на востоке Украины и проинформировал о подготовке к саммиту в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств.

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Украинский министр также поблагодарил Борреля за четкую позицию по российской агрессии против Украины и восстановление территориальной целостности Украинского государства, которые были высказаны кандидатом на должность высокого представителя ЕС 7 октября в Комитете Европейского парламента по иностранным делам во время парламентских слушаний.

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Стороны отдельно обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений Украина-ЕС и приоритеты ключевых реформ в Украине.

"ЕС - ключевой торговый партнер Украины, что особенно важно в условиях продолжающейся российской агрессии. Мы настроены продолжать активную имплементацию внутренних реформ и ценим поддержку ЕС на этом пути", - отметил Пристайко.

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ЕС, Россия, Санкции, Вадим Пристайко, Жозеп Боррель.
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