Пристайко встретился с преемником Могерини: обсуждали санкции и российскую агрессию

Новости Украины:Неизменность подходов Евросоюза к санкциям против РФ подтвердил кандидат на пост главы дипломатии ЕС Борель на встрече с Пристайко.

На полях заседания Совета Европейского Союза по иностранным делам в Люксембурге состоялась встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с кандидатом на должность высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Жозеп Боррель подтвердил неизменность подходов ЕС по применению санкций в отношении России с целью полного выполнения Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщает в понедельник пресс-служба МИД Украины.

Пристайко, в свою очередь, отметил необходимость дальнейшего активного привлечения ЕС к процессу стабилизации ситуации на востоке Украины и проинформировал о подготовке к саммиту в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств.

Украинский министр также поблагодарил Борреля за четкую позицию по российской агрессии против Украины и восстановление территориальной целостности Украинского государства, которые были высказаны кандидатом на должность высокого представителя ЕС 7 октября в Комитете Европейского парламента по иностранным делам во время парламентских слушаний.

Стороны отдельно обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений Украина-ЕС и приоритеты ключевых реформ в Украине.

"ЕС - ключевой торговый партнер Украины, что особенно важно в условиях продолжающейся российской агрессии. Мы настроены продолжать активную имплементацию внутренних реформ и ценим поддержку ЕС на этом пути", - отметил Пристайко.