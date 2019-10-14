Урегулирование ситуации на Донбассе: Пристайко рассказал о "красных линиях"

Новости Украины:Украина не будет федерализирована, как этого хотела бы Россия.

Украина не согласится на федерализацию своих территорий, как условие урегулирования конфликта на Донбассе, заверил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"У Украины есть четкие "красные линии". Первое - Украина останется унитарным государством. Второе - она не будет изменять свою конституцию, и осуществлять некую "федерализацию", чего хочет Россия. Третье - мы будем проводить выборы на этих территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением и по правилам ОБСЕ, когда ситуация с безопасностью это позволит", - сказал он, выступая на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе.

Министр пояснил, что должен быть полный вывод российских войск, а также всех военизированных формирований, а также восстановлен контроль Украины над государственной границей.

Напомним, Вадим Пристайко в понедельник принимает участие в заседании Комитета Европарламента по иностранным делам, посвященному ситуации на Донбассе.