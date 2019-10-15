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Радуцкий: Аудит Минздрава не несет собой отказ от медреформы

Радуцкий: Аудит Минздрава не несет собой отказ от медреформы
13:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Михаил Радуцкий заявил, что аудит НСЗУ и Минздрава является обычным процессом и не призывает отказаться от реформирования.

Аудит Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) и Министерства здравоохранения является естественным и нормальным процессом, в нем не нужно усматривать отказ от реформирования системы здравоохранения, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Когда я заходил в какой-то бизнес, всегда проводил аудит. Я не вижу здесь ничего плохого и неправильного. Это - мировые стандарты. Аудит - это нормально. Пришла новая команда, она должна понимать положение дел, где хорошо, а где есть вопросы. Аудит не должен вызывать страх. Я вообще не понимаю, почему в нашей стране слово "аудит" вызывает какие-то негативные реакции", - сказал он в интервью.

Радуцкий отметил необходимость проведения аудит в каждом ведомстве.

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"Мы не намерены ни с кем сводить счеты, мы будем проводить аудит с 2011 года, а не с 2016 года. И аудит проанализирует работу всего Минздрава", - сказал он, отметив, что аудит НСЗУ был инициирован офисом омбудсмена "еще при старом комитете и не по инициативе комитета, а по обращениям граждан".

"Я не могу считать, что омбудсмен предвзято относится к НСЗУ", - сказал он.

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Глава комитета подчеркнул, что если аудит выявит какие-то нарушения, это "будет обнародовано, и мы будем ждать оценку правоохранителей".

"Если аудит ничего не выявит, мы будем заявлять во все медиа, что все хорошо. У нас нет предвзятости", - сказал Радуцкий.

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Верховная Рада, Минздрав, Михаил Радуцкий, Аудит, НСЗУ.
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