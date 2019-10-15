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"На сегодня это невозможно": Разумков - о перезагрузке состава Конституционного суда

"На сегодня это невозможно": Разумков - о перезагрузке состава Конституционного суда
14:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Проведение каких-либо действий по избранию нового судьи Конституционного суда пока невозможно.

Какие-либо шаги, направленные на избрание нового судьи Конституционного суда Украины, на данный момент невозможны, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня, я думаю, что это невозможно (перезагрузка состава Конституционного суда – ред.). Поскольку было решение суда и он (Станислав Шевчук – ред.) был восстановлен на работе, проведение каких-либо действий по избранию нового судьи Конституционного суда пока что невозможно, поэтому будем смотреть, как будут развиваться события", - сказал Разумков журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

Как известно, 14 мая бывший на то время глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук был уволен с должности судьи КС на основании п. 3 ст. 21 закона Украины "О Конституционном суде Украины". В тот же день главой КС была избрана Наталья Шаптала.

21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным.

Восстановленный в должности глава КС Шевчук обещает изменения

17 сентября КС на специальном пленарном заседании уволил главу суда Шапталу с должности судьи этого суда, а также избрал нового председателя КС и зампредседателя, которыми стали судьи Александр Тупицкий и Сергей Головатый соответственно.

4 октября ОАСК возобновил производство в деле по иску об увольнении Шевчука с должности судьи КС и назначил на 7 октября подготовительное заседание по делу. Как указала пресс-служба ОАСК, ранее суд остановил производство в деле до решения заявления об отводе судьи, которое было подано представителями ответчика. Изучив данное заявление, суд пришел к выводу о его необоснованности и постановил отказать в его удовлетворении.

11 октября ОАСК на заседании восстановил Шевчука в должности судьи Конституционного суда Украины, о чем сообщил бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

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Верховная Рада, Конституционный Суд, Дмитрий Разумков.
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