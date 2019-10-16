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"Без аргументации": Шевчук о роспуске Рады

"Без аргументации": Шевчук о роспуске Рады
21:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:По словам Станислава Шевчука, он бы отказал в рассмотрении дела вообще.

Восстановленный на посту председателя Конституционного суда (КСУ) Станислав Шевчук считает политическим, а не юридическим решение суда относительно роспуска парламента президентом Владимиром Зеленским летом 2019 года.

"Оно без аргументации, в нем (в этом решении – ред.) надо было отказывать с самого начала. В аргументации суда что записано: это конфликт президента с парламентом, значит, это должен решать народ Украины, согласно 5-й статье Конституции. Это классический политический вопрос – если народ должен решать, значит нет юридических критериев", – сказал он.

Шевчук отметил, что если бы возглавлял Конституционный суд в то время, то отказал бы в рассмотрении этого дела.

"Это политический вопрос, когда нет юридических критериев, тогда суд просто отказывается от своей юрисдикции", – резюмировал Шевчук.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного Суда и по срокам возврата административных дел" № 142-ІХ, сообщает сайт главы государства.

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Верховная Рада, Конституционный Суд, Парламент, КСУ, Станислав Шевчук, Владимир Зеленский.
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