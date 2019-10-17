Зеленский с женой посетили Музей оккупации Латвии

Новости Украины:Во время официального визита в Ригу Президент Украины Владимир Зеленский с женой, другие члены делегации посетили Музей оккупации Латвии.

Экскурсию для гостей провел председатель правления музея Вальтерс Ноллендорфс. Он рассказал о периодах советской и нацистской оккупации, которые сопровождались массовыми репрессиями.

Владимир Зеленский подчеркнул, как важно сохранять память о тяжелых временах, о жертвах народа, а также о его борьбе за свободу.

Музей оккупации Латвии основан в 1993 году. Это частное учреждение, которое прошло государственную аккредитацию. Экспозиция освещает период истории страны с 1940-го до 1991 года.

Как сообщалось, 16 октября во время официального визита в Латвию Владимир Зеленский встретился с президентом этой страны Эгилсом Левитсом, спикером Саейма Инарой Мурниеце, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Президент Украины также возложил цветы к памятнику Шевченко и пообщался с представителями украинской общины Латвии.