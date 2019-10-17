Макрон и Меркель приветствуют "позитивные сдвиги в осуществлении Минских соглашений"

Новости Украины:Также Эммануэль Макрон и Ангела Меркель напомнили о своей общей позиции, что аннексия Крыма Россией является незаконной.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель приветствуют "позитивные сдвиги в осуществлении Минских соглашений".

Об этом говорится в пресс-релизе федерального правительства Германии по итогам переговоров 16 октября.

"Мы приветствуем последние положительные сдвиги в реализации Минских соглашений и ожидаем следующей встречи в "нормандском формате" в Париже, которая будет способствовать достижению прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины", - отмечается в документе.

В пресс-релизе не уточняется, какие именно позитивные события лидеры Франции и ФРГ имеют в виду.

Также Макрон и Меркель напомнили о своей общей позиции, что аннексия Крыма Россией является незаконной.

Вместе с тем они подтвердили "приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов Европейского Союза, в том числе в сфере контроля над вооружениями и нераспространения".