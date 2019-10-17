Зеленский подписал закон о реформировании НАПК

Новости Украины:В пресс-службе президента говорят, что закон вносит изменения в законодательство Украины, которые должны способствовать снижению уровня коррупции.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению эффективности институционального механизма предотвращения коррупции" (№ 140-IX).

Как сообщили в пресс-службе президента, закон вносит изменения в ряд законодательных актов Украины, которые должны способствовать снижению уровня коррупции и повышению общественного доверия к антикоррупционным органам путем усовершенствования институционального механизма предотвращения коррупции.

В частности, документ меняет структуру управления Национального агентства по предотвращению коррупции на более эффективную, усиливает действенность и гарантии независимости НАПК.

Также создается надлежащая законодательная основа для функционирования уполномоченных подразделений по предотвращению и выявлению коррупции в органах власти, исправление отдельных недостатков регулирования, содержащиеся в законе "О предотвращении коррупции", в частности в части требований финансового контроля, и других законодательных актах.

Так, форма управления Национального агентства по предотвращению коррупции меняется с коллегиальной на единоличную. Председателя Нацагентства будет назначать на должность Кабинет министров Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии по результатам открытого конкурсного отбора.

С целью скорейшего назначения руководства Национального агентства в порядке, определенном законом, и начала работы агентства с новой формой управления Кабмину поручается в двухмесячный срок со дня вступления в силу этого закона обеспечить проведение конкурса на занятие должности председателя Национального агентства по предотвращению коррупции в определенном порядке. При этом полномочия членов руководителя аппарата, заместителей руководителя аппарата Национального агентства прекращаются досрочно со дня вступления в силу закона.

Также изменяется порядок формирования конкурсной комиссии по отбору председателя Нацагентства, обеспечивается участие представителей международных организаций в ее работе. В состав конкурсной комиссии не могут входить лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, что должно повысить общественное доверие к результатам конкурсного отбора.

В законе также закрепляются полномочия председателя Нацагентства.

Кроме того, документ обеспечивает надлежащий доступ Национального агентства к реестрам и базам данных, администраторами (держателями) которых являются государственные органы, в частности к сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, а также доступ к информации, содержащейся в системе депозитарного учета ценных бумаг.

Устанавливается, что Национальное агентство имеет право получать информацию из открытых баз данных, реестров иностранных государств, в частности после внесения платы за получение соответствующей информации, если такая плата требуется для доступа к информации.

Согласно закону, за Национальным агентством закрепляется право составлять протоколы о соответствующих правонарушениях, если они были совершены должностными лицами, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Также документом усиливаются механизмы подотчетности Национального агентства.

2 октября Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению эффективности институционального механизма предотвращения коррупции (№1029).

Законом предусмотрено сокращение государственного финансирования партий и реформирования деятельности НАПК.

11 октября Нацагентство по предотвращению коррупции попросило президента ветировать этот закон. В НАПК отметили, что принятый закон содержит недостатки, которые "делают невозможным выполнение Национальным агентством своих полномочий в полном объеме до избрания председателя Национального агентства".