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Нефедов: объединение таможен в одно юрлицо должно завершиться к концу 2020 года

Нефедов: объединение таможен в одно юрлицо должно завершиться к концу 2020 года
14:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Нефедов подчеркнул, что после объединения в единое юридическое лицо появится возможность перераспределения примерно 600-800 должностей.

Глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов планирует завершить процесс объединения всех таможен в единое юридическое лицо до сентября 2020 года.

Как сообщил в интервью Максим Нефедов, согласно ранее принятому решению правительства, количество таможен сокращено до 16 с 26, а для перехода на единое юрлицо необходимо внести ряд изменений на законодательном уровне.

"В следующем году вообще будем переходить на единое юридическое лицо…Наша цель - завершить этот процесс до сентября следующего года. Но для этого надо принять еще целый ряд изменений в законодательство", - сказал Нефедов.

Он подчеркнул, что после объединения в единое юридическое лицо появится возможность перераспределения примерно 600-800 должностей в пользу оперативных сотрудников.

Нефедов призвал расследовать коррупцию таможенников

"То есть, сокращая количество административного персонала, мы увеличим количество людей, которые реально стоят на границе и оформляют грузы", - отметил глава Таможенной службы.

Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

Кабмин изменит систему управления таможней

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.

В начале октября Кабинет министров Украины утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен до 16 с 26.

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Таможня, Реформа, Объединение, Максим Нефедов.
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