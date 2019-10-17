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Рада одобрила использование в своей работе электронных документов

Рада одобрила использование в своей работе электронных документов
17:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Депутаты в четверг решили внедрить электронный документооборот в своей работе.

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по введению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом".

Принятие соответствующего решения поддержали 256 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти, сообщает корреспондент.

Закон вносит изменения в статью 91 Регламента Верховной Рады о подаче сопроводительных документов к законопроектам в электронном виде и в статью 97 о ведении дела законопроекта в электронном виде.

Так, при подаче сопроводительных документов в электронной форме на них будет налагаться квалифицированная электронная подпись лица, которое имеет право законодательной инициативы или представляет орган, наделенный таким правом. Она же, согласно проекту закона, будет содержаться и в электронных версиях предложений, поправок, заключений к законопроектам, которые подаются в Аппарат Верховной Рады или непосредственно в комитет либо временной специальной комиссии.

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Представленные законопроекты создаются в единой автоматизированной системе в порядке, определенном соответствующим положением, которое утверждается Председателем Верховной Рады, и подаются в форме оригиналов электронных документов, на которые наложена квалифицированная электронная подпись. Предложения, поправки и заключения к законопроектам подаются в Аппарат ВР или непосредственно в комитет либо ВСК, которые определены главными по их подготовке, в единой автоматизированной системе.

Аппарат ВР и главный комитет в единой автоматизированной системе будут вести дело законопроекта в форме электронных документов по каждому проекту, включенному в повестку дня сессии. К делу законопроекта относятся оригиналы электронных документов и распечатанные идентичные по документарной информации и реквизитам документы на бумаге, а также другие оригиналы электронных документов и документов на бумаге с печатями, собственноручными подписями.

Также определено, что все зарегистрированные в Раде законопроекты будут предоставляться депутатам путем рассылки на электронную почту.

Данный закон вступает в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете "Голос Украины" и вводится в действие с первого дня третьей сессии Верховной Рады девятого созыва, то есть в начале февраля 2020 года.

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Как сообщалось, 12 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1044-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по введению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом".

С 1 октября планировалось, что заработает электронный документообмен между госорганами, а полная диджитализация документооборота произойдет в течение 1-2 лет.

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Верховная Рада, Документооборот, Документы, Электронный документооборот.
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