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Пятница, 18.10.2019
Арахамия хочет возглавить ВСК по расследованию пожаров на военных складах
Арахамия хочет возглавить ВСК по расследованию пожаров на военных складах
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Арахамия хочет возглавить ВСК по расследованию пожаров на военных складах

Арахамия хочет возглавить ВСК по расследованию пожаров на военных складах
01:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Арахамия инициирует создание ВСК по пожарам на военных складах.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует создание парламентской временной следственной комиссии по пожарам на военных складах.

Об этом он сказал журналистам.

"Мы будем вносить проект постановления на следующей неделе. Сейчас мы направили всем фракциям просьбу, чтобы они предоставили своих членов в эту следственную комиссию. Моя логика в том, что за последние несколько лет были большие пожары и взрывы на военных складах, и ущерб, который был причинен государству, - его даже нельзя сейчас никак посчитать в деньгах", - сказал депутат.

Арахамия заметил, что планирует возглавить эту ВСК, в ее состав должны войти 13-15 человек.

Как сообщалось ранее, 23 марта 2017 года на военном арсенале вблизи Балаклеи Харьковской области произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов. Взрывами были повреждены десятки зданий. Одна жительница Балаклеи во время взрывов погибла в результате падения конструкций дома.

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26 сентября 2017 года пожар и взрывы произошли на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области, пострадавших не было.

9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар. С прилегающих территорий были эвакуированы более 12,5 тыс. человек, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта, от газоснабжения отключены г. Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

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Основной версией следствия при расследовании взрывов на складах с боеприпасами была диверсия.

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Пожар, ВСК, Военные склады, "Слуга народа", Давид Арахамия.
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