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Игра в имитацию: на что готова пойти Россия ради снятия санкций

Игра в имитацию: на что готова пойти Россия ради снятия санкций
12:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:РФ имитирует уступчивость в мирных переговорах с Украиной для отмены санкций без решения проблемы оккупированного Донбасса.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко убежден, что РФ имитирует уступчивость в мирных переговорах с Украиной для отмены санкций без решения проблемы оккупированного Донбасса по сути.

Об этом он написал в Facebook.

"Анализ поведения РФ в ПАСЕ, где Россия достаточно прямолинейно пытается протащить признание депутатов, избранных на оккупированных территориях, заставляет сомневаться, что РФ планирует хоть как-то снизить напряжение дипломатического противостояния с нашим государством", - заявил он.

Яременко отметил, что публичная и скрытая, но не такая уж и незаметна активность РФ в Европе и США, выдает истинные намерения российской дипломатии - "имитировать уступчивость на мирных переговорах с Украиной для решения вопроса отмены санкций. Без решения проблемы оккупированного Донбасса по сути".

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Поэтому, как подчеркнул депутат, лучшее, что Украина может сделать - это начать мирный процесс, и не понижать, а усиливать дипломатическое давление на РФ. "Благо, что наши предшественники оставили непаханое поле возможностей", - считает он.

"Если наши международные партнеры стремятся к тому же, что и президент Зеленский, - имеют смысл мирные переговоры, то помочь ему и Украине сейчас можно именно активной дипломатией, не отвергая возможности ослабления санкций против России при условии выполнения ею ряда предпосылок, все же будет гарантировать для РФ усиление давления и санкций в случае срыва мирных переговоров с Украиной", - добавил он.

Яременко отметил, что "понижение градуса дискуссии" в международных организациях, как компромисс с украинской стороны является вполне реалистичным решением.

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"Нам несложно рекомендовать украинским делегациям не употреблять термин «вооруженная агрессия РФ против Украины" в документах и проектах решений. Совсем несложно. Как, впрочем, России несложно вернуть Украине всех пленных, задержанные военные суда, исполнить решение международного суда об отмене решения о запрете деятельности Меджлиса и допустить на территорию Крыма постоянную мониторинговую миссию ОБСЕ. Мы же готовы к компромиссам", - резюмировал депутат.

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Санкции, РФ, Богдан Яременко, "Слуга народа".
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