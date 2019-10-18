В ЕС настаивают на выполнении Россией Минских соглашений

Новости Украины:ЕС решительно призывает Россию покинуть территорию украинского Донбасса и расформировать "Л/ДНР".

Европейский Союз приветствует непоколебимую приверженность руководства Украины к мирному урегулированию конфликта на Донбассе и призывает Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования действовать аналогичным образом.

Об этом говорится в заявлении ЕС по поводу продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном 18 октября на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает корреспондент.

"Мы отдаем должное украинскому руководству за его непоколебимую приверженность мирному урегулированию конфликта и призываем Россию и вооруженные формирования, которые она поддерживает, действовать так же", - говорится в заявлении ЕС.

В Евросоюзе также подтвердили свою позицию, что восстановление Украиной полного контроля над своей государственной границей "является важным для полного выполнения Минских договоренностей". Кроме того, "все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники должны быть выведены из Украины".

Отмечается, что ЕС остается непреклонным в своем призыве ко всем сторонам быстро и полностью реализовать Минские соглашения и полностью выполнить свои обязательства, чтобы добиться устойчивого политического разрешения конфликта в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ.

"Мы призываем Россию взять на себя полную ответственность за это, а также использовать свое значительное влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования для выполнения Минских обязательств в полном объеме. Необходимо вернуть уважение к этим принципам и обязательствам. Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. Также мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и военнослужащих в районах, которые контролируют вооруженные формирования, поддерживаемые Россией", - говорится в заявлении.

Ранее министр обороны Украины заявлял, что требование о соблюдении семи дней тишины на линии разграничения, в частности, в районе Золотого, не соблюдается.