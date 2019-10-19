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Съезд "Самопомичи": партия избирает нового лидера

Съезд "Самопомичи": партия избирает нового лидера
14:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:"Самопомич" выбирает нового лидера, на съезд приехали 128 делегатов.

Съезд политической партии "Объединение "Самопомич" проходит в субботу в Киеве.

В его программе - избрание лидера партии и утверждение стратегических направлений деятельности на 2020 год, в частности вопросы участия политсилы в местных выборах.

В мероприятии принимают участие 128 делегатов из разных уголков Украины и более 30 гостей. Присутствовали нынешний председатель партии Андрей Садовый, экс-вице-спикер Оксана Сыроид, бывший председатель фракции "Самопомич" в Верховной Раде 8 созыва Олег Березюк и др.

Комментируя основные задачи съезда, Березюк отметил: "Люди "Самопомочи" смотрят в будущее, и на сегодняшнем съезде мы будем планировать будущее нашей политической силы. Положительным итогом последнего периода является то, что в чрезвычайно сложных политических условиях, которые сложились в Украина, политическая сила "Самопомич" осталась собой и выжила, хотя планы наших недругов были совсем другие. и то, что мы проводим съезд, имеем свои динамические процессы - это признак того, что политическая сила жива и работает".

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Он подчеркнул, что в результате "политического цунами" партия сейчас не имеет прямого отношения к власти, и сейчас необходимо переосмыслить некоторые вещи и построить команду. Березюк также обратил внимание на то, что все ключевые партийцы в "Самопомочі" остались.

По его словам, в партии в разных процессах были ошибки, но они естественны. "Мы назвали свои ошибки, но я считаю их ошибками развития", - подчеркнул Березюк.

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Он отметил, что сейчас партия имеет несколько задач: сформировать идею, под которую будут сплачивать людей, из них выбирать экспертов и приводить их через выборы к власти.

Как сообщалось ранее, в 2013 году в Киеве состоялся учредительный съезд политической партии Объединение "Самопомочи", где ее лидером был избран мэр Львова Андрей Садовый. В мае 2019 года его переизбрали лидером "Самопомочі" еще на три года. Однако после проигрыша партии на внеочередных парламентских выборах в июле Садовый заявил, что решил уйти с должности главы партии.

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Все по теме:

Верховная Рада, Андрей Садовый, Олег Березюк, Самопомич, Оксана Сыроид.
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