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Говорили 20 минут: Пристайко встретился с главой МИД Японии

Говорили 20 минут: Пристайко встретился с главой МИД Японии
18:49 Пн, 21 Октябрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Япония заинтересована в углублении отношений с Украиной в сфере безопасности.

Япония заинтересована в углублении отношений с Украиной в сфере безопасности, торговли и инвестиций.

Как говорится в сообщении на сайте Посольства Японии в Украине, 21 октября состоялась встреча между министром иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, который находится с рабочим визитом в Японии.

Встреча продолжалась около 20 минут.

В частности, в начале встречи японский министр "в очередной раз подчеркнул неизменную позицию Японии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также непризнанию каких-либо изменений силовыми методами".

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Кроме того, Мотеги добавил, что Япония как бессменный партнер Украины, который разделяет фундаментальные ценности, будет продолжать сотрудничество с новым правительством Украины. В свою очередь Пристайко заявил о готовности сотрудничать и в дальнейшем с Японией для укрепления двусторонних отношений.

В то же время, в вопросах двустороннего сотрудничества, министр Мотеги заявил, что "Япония как одна из основных стран-доноров Украины будет продолжать поддерживать украинские реформаторские усилия, и в частности отметил важность углубления отношений в сферах безопасности, а также торговли и инвестиций". В свою очередь, Пристайко поблагодарил за японскую поддержку и подтвердил намерения усиливать сотрудничество с Японией в различных направлениях - безопасности, экономики, культуры, образования и науки, туризма и других.

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Также министры обменялись мнениями о текущей ситуации в Украине. Глава МИД Японии выразил надежду, что прекращение огня и разведение сил на востоке Украины будет реализовано. В связи с этим, украинский министр сообщил, что "президент Украины Владимир Зеленский работает над самым мирным решением данного вопроса и на данном этапе ожидается проведение следующей встречи в "нормандском формате", в результате которой удастся продвинуться еще на шаг к разрешению конфликта".

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Япония, МИД, Вадим Пристайко, Тошимицу Мотеги.
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